رؤية سعودية يابانية مشتركة لعام 2030 تنطلق في الرياض.. اليوم

يقام اليوم الأحد في الرياض الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية-اليابانية 2030 بمشاركة رفيعة المستوى من البلدين، حيث يرأس الوفد الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية ويرافقهما وفد كبير من قيادات قطاع الأعمال الياباني بما فيهم رؤساء وتنفيذيون يمثلون كبرى الشركات اليابانية.

ويأتي هذا الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة، تفعيلاً للاتفاق على إنشائها الذي تم أثناء زيارة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإمبراطورية اليابان في بداية الشهر الماضي، ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع آلية عمل هذه المجموعة عبر تأسيس مجموعات فرعية في مجالات التجارة وفرص الاستثمار، والطاقة والصناعة، والاستثمار والتمويل، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة، بحيث تعمل هذه المجموعات الفرعية على بلورة الرؤية السعودية اليابانية المشتركة للعام 2030، وتحديد فرص التعاون بين الحكومتين وفرص الأعمال المتاحة للقطاع الخاص.

وأبدى قطاع الأعمال الياباني رغبة واضحة في المشاركة في البرامج والفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030 وحدد مجموعة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع المملكة فيها، وسيبدأ العمل على الجوانب التنفيذية لهذه الفرص خلال هذا الاجتماع، حيث تتضمن فعاليات اللقاء الأول للمجموعة المشتركة لقاءً مباشراً بين قيادات الأعمال اليابانية والوزراء السعوديين، وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل محمد فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح والذين يمثلون الجانب السعودي في هذه المجموعة، بالإضافة إلى تمثيل عدد واسع من الجهات الحكومية السعودية الرسمية.

يذكر أن رؤية السعودية 2030 قد تم إطلاقها في شهر فبراير 2016 كبلورة لمكامن القوى للملكة العربية السعودية "العمق العربي والإسلامي، محور القارات الثلاث، قوة استثمارية رائدة" نحو تحقيق تنمية وطنية شاملة ضمن ثلاثة محاور "مجتمع حيوي، وطن طموح، اقتصاده مزدهر".