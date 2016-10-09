2.3 مليون مخالفة مرورية تشهدها الرياض خلال عام

تشهد مدينة الرياض تطوراً سريعاً من حيثُ المساحة وعدد السكان إذ يصل عدد سكانها إلى ما يقارب ستة ملايين نسمة، وهو الأمر الذي يصاحبه نشاط كبير في النمو العمراني وكثافة عالية في أعداد السيارات، إذ تشير التقديرات إلى أن أعداد السيارات في العاصمة الرياض تصل إلى 2,7 مليون سيارة تتحرك على طرق وشوارع رئيسية محدودة ناقلة لحركة المرور بحوالي (7) ملايين رحلة يومياً تشهدها الطرق الشريانية مثل طرق الملك فهد والذي يمر وسط الرياض من الجنوب إلى الشمال وطريق خريص (مكة المكرمة) والذي يربط بين الأجزاء الغربية والشرقية وطريق الملك عبدالله وطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد وطريق العروبة وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز (الأول) والطرق الدائرية وطريق الملك عبدالعزيز وطريق العليا وشارع التخصصي أهم الطرق والشوارع الناقلة لحركة المرور في الرياض.

اللواء البقمي: فرض النظام من أولويات رجال المرور

وتشهد شوارع العاصمة الرياض عدداً من المخالفات المرورية تعمل فرق المرور جاهدة على التصدي لها بالعديد من الطرق وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المرور وما يصدر من هيئة الفصل في المخالفات المرورية من عقوبات مشددة على من تشكل تجاوزاته خطراً على المجتمع.

ووفقاً لإحصائيات مرور الرياض خلال العام ١٤٣٧هـ؛ فإن رجال المرور في الميدان رصدوا ما مجموعه ٢٣٠٩٤٧٠ مخالفة مرور متنوعة شملت السرعة الزائدة والدوران غير النظامي والقيادة بدون رخصة قيادة والقيادة بدون رخصة سير وعكس السير وقطع الإشارة وعدم وجود لوحات أو طمس أوتحريف للوحات السيارات والتجاوز غير النظامي وعدم ربط حزام الأمان والوقوف -الخاطئ والتفحيط والتظليل ودخول الشاحنات وقت المنع واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ومخالفات أخرى يعاقب عليها النظام.

وأكد مدير مرور منطقة الرياض اللواء د. محمد بن شباب البقمي أن تطبيق الأنظمة المرورية وفرض النظام من أولويات رجال المرور في الميدان مؤكداً حرص إدارته على تحقيق أفضل درجة ممكنة من السلامة المرورية التي تحافظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد اللواء البقمي أن توجيهات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومتابعة مدير الأمن العام ومدير شرطة منطقة الرياض ومدير الإدارة العامة للمرور تؤكد دائماً على رفع مستوى السلامة المرورية والحد من التجاوزات الخاطئة والعمل على تطبيق العقوبات على المخالفين وتشديد العقوبة على المخالفات الأكثر خطورة وفق ما يصدر من هيئة الفصل.

وشدد اللواء البقمي على أهمية التزام قائدي السيارات بالأنظمة والتعليمات المرورية الهادفة إلى تحقيق مجتمع مروري آمن.

حملات مرورية لتطبيق النظام

إحدى نقاط التفتيش في العاصمة

اللواء د. محمد البقمي