دول مجلس التعاون الخليجي.. التاريخ العريق يتواصل بالحفاظ على المنجز الحضاري والاقتصادي

في العام 1981 تلقى أبناء ست دول مطلة على الخليج العربي هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان خبر حدث سعيد تمثل في إعلان انضمام تلك الدول لمجلس تعاون يجمعها في وحدة مصير وقوة اقتصاد وأمن، وهنا ولد مجلس التعاون الخليجي الذي هو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية وقف وراء فكرة انشائه سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمهما الله- لتستمر هذه الوحدة النموذجية الخليجية كواحدة من المع الصور التلاحمية التي تجمع شعوبها وحدة الدين والدم والمصير والتقارب المتآلف في كل مناحي الحياة.

إن شعوب المنطقة لا يحسون بأي فارق غربة او ابتعاد عن الوطن حين الانتقال او السفر بين دولة خليجية واخرى فالمواطن من اي دولة من دول المجلس له حق العمل والتملك والاستثمار كما في بلده، ولذا لا يبدو غريبا ان ينصهر الانسان الخليجي في واحة الشعب الواحد والمصير الواحد، وعلى مر التاريخ وقبل انشاء مجلس التعاون الخليجي كانت قيادات دول المنطقة على علاقة ود وتكامل عرفت المواقف النبيلة والتاريخية الفريدة بينها، وهو ما تم للملك عبد العزيز طيب الله ثراه الذي انطلق من الكويت في مسيرة ملحمة فتح الرياض التي كانت بدورها عاصمة انطلاق تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي.

نحن في هذا العصر امام مسؤولية جسيمة في الحفاظ على هذا المنجز السياسي الحضاري المتميز، اذ لا يتصور المرء ان تبتعد اي دولة خليجية عن شقيقتها، بل يطمح الى مزيد من مناحي الترابط والتآخي الذي تعززه البصيرة الواعية لشعوب المنطقة بما يحيط بها من مخاطر واستهداف لوحدتها ومقدراتها.

الآن ينظر الانسان الخليجي لمنجزات مجلس التعاون بعين الرضا والامل في استمرارية تعزز مكانة بلدانه كرقم متميز في عالم الاقتصاد والمنجز الحضاري.

«صور تاريخية لحكام دول

الخليج العربي».. الإهداء الجميل

الصور المنشورة هنا اليوم هي بالفعل صور تاريخية تحكي عمق العلاقة الاخوية التي يتمتع بها قادة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، تلك الصور تم نشرها استقاء من مصدرها -الذي قدمه سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الصباح إهداء لرئيس التحرير المكلف الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي خلال لقائه مؤخرا بمكتبه بجريدة «الرياض» - والصادر من مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الاميري بدولة الكويت بعنوان «صور تاريخية لحكام دول الخليج العربي» وكان كتاباً من إعداد وجمع وتعليق منى الجابر العبدالله الجابر الصباح.

الشيخ ثامر الصباح يهدي رئيس التحرير كتاب «صور تاريخية لحكام دول الخليج العربي»

امير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح خلال زيارته الرياض عام1962 ويبدو الملك سعود والملك فيصل

زيارة امير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح للخرج والاطلاع على المصانع الحربية عام1966ويبدو الملك خالد والشيخ صباح الاحمد الصباح والامير سلطان

الملك فهد في زيارة للكويت عام1968 حينما كان وزيرا للداخلية ويرى في الصورة الشيخ صباح السالم الصباح والشيخ جابر الاحمد الصباح والشيخ سعدالعبدالله الصباح

امير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وامير الكويت ويبدو الملك سلمان -حين كان امير الرياض-

حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم خلال زيارة للكويت 1967يتوسط الشيخ صباح السالم الصباح والشيخ عبدالله الخليفة الصباح ويبدو من اليمين الشيخ جابر الاحمد الصباح

امير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مستقبلا الشيخ جابر الاحمد الصباح عام 1975

السلطان قابوس بن سعيد يرافق الشيخ جابر الاحمد الصباح في زيارة لاحدى القلاع في سلطنة عمان في 11-2-1990

صورة تجمع رئيس دولة الامارات الشيخ زايد آل نهيان

والشيح جابر الاحمد الصباح -حين كان وليا للعهد- في العام 1975