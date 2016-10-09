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ضبط عامل بحوزته "6 كيلو بانجو" وأقراص مخدرة قبل ترويجها بقنا

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ضبط عامل بحوزته "6 كيلو بانجو" وأقراص مخدرة قبل ترويجها بقنا ضبط عامل بحوزته "6 كيلو بانجو" وأقراص مخدرة قبل ترويجها بقنا

>قنا - هند المغربى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة العقيد مروان العيسوى من ضبط عامل سابق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بمحافظة قنا.

 

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد تفيد قيام "أحمد م ا" 23 سنة عامل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه بقنا بعد تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة وتمكنت قوة أمنية ضمت المقدم محمد الضبع والنقيب وسام حسين ضباط الإدارة من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 6 كيلوجرامات بانجو وكمية من الأقراص المخدرة داخل منزله، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.


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