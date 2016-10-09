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سياح شرم الشيخ يلتقطون صورًا تذكارية مع رؤساء البرلمانات

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سياح شرم الشيخ يلتقطون صورًا تذكارية مع رؤساء البرلمانات سياح شرم الشيخ يلتقطون صورًا تذكارية مع رؤساء البرلمانات

>رسالة شرم الشيخ: نور على - محمود سعد الدين - سماح عبد الحميد - تامر إسماعيل – تصوير حازم عبد الصمد

التقط عدد من السياح الأجانب المتواجدين بمدينة شرم الشيخ، صورًا تذكارية لهم مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى، الذى رافق أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى، وروجيه انكوندو رئيس البرلمان الإفريقى، فى جولة بالمدينة مساء أمس.

وقد طلب السياح التقاط صور تذكارية لهم مع الوفد، ودار بين بعضهم وبين عبد العال والجروان حوار حول الأوضاع فى والحالة الأمنية، حيث أعربوا عن سعادتهم بوجودهم فى مصر، وأكدوا شعورهم بكل الأمان والراحة خلال فترة أجازتهم فى شرم الشيخ.

 

وقد أجرى عبد العال والوفد العربى والأفريقى الجولة على هامش احتفالية مرور 150 عامًا على البرلمان المصرى، والتى تطلق اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولفيف من الشخصيات العربية والإفريقية البرلمانية والدبلوماسية.


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