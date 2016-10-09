برلمانيون يطالبون بغلق مواقع الشيعة الإلكترونية بمصر: لا تمت للإسلام بصلة

قال شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن موقع أحمد راسم النفيس والمواقع الشيعية لا تمت للإسلام بصلة، ويجب وقف بثها لأنها عبارة عن مواقع ممولة من الخارج، ولها دور محدد تحاول أن تصل إليه، وبالتالى لا يجب السكوت عن مثل هذه المواقع.

وأضاف الجندى، أن مخابرات دول عالمية تقف وراء هذه المواقع التى تحرض على التشيع فى مصر، وتسعى للتحريض ضد الإسلام، وتحاول أن تضرب ديننا الإسلامى بكل الطرق.

وأكد الجندى، أن الأزهر الشريف مرجعيتنا الوحيدة، ولا يجوز لأى مسلم أن يتلقى أى معلومات أو نصائح أو فتاوى دينية من مثل هذه المواقع.

من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المواقع الشيعية أو التى يقودها قيادات شيعية تخدم مصالح إيران، وتبث مضامين إعلامية تتضمن هجومًا على صحابة النبى صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا ضرورة تقديم بلاغات ضد هذه المواقع.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك ضرورة لغلق جميع المواقع الشيعية، من خلال تقديم بلاغات إلى النيابة تتضمن المضامين المحرضة، موضحًا أن موقع أحمد راسم النفيس يبث أخبارًا تهاجم الصحابة، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه حال تقديم بلاغات للنيابة حول تلك المواقع الشيعية، ستساهم هذه الخطوة بشكل كبير فى غلق كل هذه المواقع، حيث إن القانون لا يسمح بالهجوم على صحابة النبى صلى الله عليه وسلم، الذى يعد ازدراءً للأديان.