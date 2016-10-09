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الزعتر والكركم للتخلص من المكورات العنقودية الذهبية

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الزعتر والكركم للتخلص من المكورات العنقودية الذهبية الزعتر والكركم للتخلص من المكورات العنقودية الذهبية

>كتبت نهى طارق

المكورات الذهبية العنقودية هى جرثومة جلدية شديدة العدوى، تهاجم الجلد عن طريق قطع أو جرح أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة أو يكون هناك اتصال جسدى حدث مع شخص مصاب أو الإفراط فى تناول المضادات الحيوية أو انعدام النظافة.

 

هذه الجرثومة يمكن أن تؤدى إلى مشكلة خطيرة فمن المهم علاجها فى أسرع وقت ممكن، هناك بعض العلاجات المنزلية التى يمكن أن تكون مفيدة لعلاج هذه الجرثومة والتى رصدها موقع Home Remedy Shop:

 

1- زيت شجرة الشاى

زيت شجرة الشاى لديه خصائص قوية مضادة للبكتيريا وينصح الأطباء وضع هذا الزيت 3 مرات يومياً للتخلص من هذه العدوى.

 

2- أوراق الزيتون

من أقوى علاجات هذه البكتريا فهو يحتوى على مركب يسمى oleuropein الذى يساعد الجسم على مكافحة هذه الأمراض.

 

3- الزعتر

تؤكد الدراسات أن للزعتر خصائص قوية للتخلص من هذه البكتريا وينصح الأطباء بتناوله وعدم الاكتفاء بوضعه على مكان الإصابة.

 

4- الثوم

الثوم هو أفضل مضاد حيوى للمساعدة في علاج عدوى هذه الجرثومة، وينصح الأطباء عدم الاكتفاء بتناوله لكن يفضل وضعه على مكان الإصابة.

 

5- الكركم

للكركم خصائص شفاء كبيرة بل هو علاج مثالى لهذه العدوى فهو يخفف من الالتهاب التى تحدث بسبب هذه العدوى ومنع نمو الجرح بسبب الإصابة.


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