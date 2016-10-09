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سقوط مسجلين خطر بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها بين المواطنين بدار السلام

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سقوط مسجلين خطر بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها بين المواطنين بدار السلام سقوط مسجلين خطر بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها بين المواطنين بدار السلام

>كتب عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط مسجلين خطر، وذلك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بدار السلام، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها بين المواطنين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام كلا من " هانى.أ.س " 42 سنة عامل دائرة قسم شرطة دار السلام، و " محمد.ع.ع " 31 سنة سائق، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة أجرة " بيضاء اللون " قيادة الأول "، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش " 5 كيلو جرام " و مبلغ 1150 جنيها، تم اقتيادهم .

وبمواجهتهما أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط من متحصيلات البيع، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة رقم 3207 لسنة 2016 جنح دار السلام، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 


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