بالفيديو : ظهور هيكل عظمي غريب على أحد شواطئ بريطانيا : وصفوه بـ"عروس بحر" ...

سمر العشري

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لقطات مصورة تسببت في إحداث نوع من الجدل بين مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الفيديو، والذي يظهر فيه كائن يغطي جسده الدماء على شاطئ نورفولك في بريطانيا، حسب ديلي ميل.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء العلوي من الجسد يشبه جسد الإنسان ويبدو أنه فارق الحياة، ووصفت الصحيفة الكائن بأنه هيكل عظمي لـ«عروس البحر»، يشبه بدءًا من منطقة الوسط وحتى الذيل الأسماك، من هنا صُعق الكثيرون ووصلت نسبة مشاهدة الفيديو إلي 15 ألف مشاهدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعليقات الأشخاص جاءت متباينة بين مؤيدين لفكرة أن هذا الكائن بالفعل «عروس بحر» وآخرين ينكرون ذلك.

وتعد «عروس البحر» أسطورة يتداولها الأشخاص فيما بينهم، وهي عبارة عن كائن ينقسم جسده إلى نصف امرأة من الجهة العليا والنصف السفلي يشبه السمكة، ويتخيلها الجميع امرأة جميلة.

وانتقلت الفكرة من الأساطير والأفكار إلى الكتّاب والأفلام، وأطلق أول كتاب يتحدث عن هذا الكائن عام 1836 باسم «ذا ليتل ميرميد» للكاتب كرستيان أندرسون.

شبكةعيونالإخبارية

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