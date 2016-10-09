نشرة أخبار التليفزيون بعد اغتيال "السادات" ...

سمر العشري

«خبر حزين تلقاه الشعب المصري والعالم بالأمس، اغتيل الرئيس المصري محمد أنور السادات أثناء عرض عسكري يوم 6 أكتوبر 1981» هكذا بدأ مقدم نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري الأنباء ومصدر معلوماته الأساسي ليس إلا صحيفة «الأهرام».

وفي فيديو نادر لنشرة الأخبار يوم تشييع جنازة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، نشرتها قناة «أيام زمان» على YouTube، ظهر مقدم النشرة وهو يجلس على الهواء يقرأ من جريدة الأهرام، ليبدأ النشرة بأخبار الوفود الحاضرة من حول العالم لحضور الجنازة، كما أوضح أنها سيتقدمها «حسني مبارك، رئيس الجمهورية المرشح، وصوفي أبوطالب، رئيس الجمهورية المؤقت».

كما تضمنت الأخبار لقاءات حسني مبارك بعدة وفود ورؤساء دول، ومنهم مناحم بيجين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكان معه أريل شارون، وزير الدفاع آنذاك، وبعض الوزراء الإسرائيلين، كما عقد معهم اجتماعًا مغلقًا.

شبكةعيونالإخبارية

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