أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

الطريقة الصحيحة لتنظيف "الأذن" : ستعتمدي عليها على الفور ...

  • هو وهى
  • 79
Google+ Print
الطريقة الصحيحة لتنظيف "الأذن" : ستعتمدي عليها على الفور ... الطريقة الصحيحة لتنظيف "الأذن" : ستعتمدي عليها على الفور ...

يعتقد الكثير أن تنظيف الأذن من الداخل باستخدام «عصيان القطن» بالأمر الآمن والصحي .

موقع «بولد سكاي»، كشف أن هذه الوسيلة ليست آمنة بالشكل الذي يعتقده الكثير منا، فهي لها بعض الأضرار ومنها أن قد تكون سبباً في تهديد طبلة الأذن الحساسة خاصة أنه حين يتم تنظيف الأذن بها لا نرى ما يحدث بالداخل.

وكشف الموقع أنها تعمل على دفع الشمع الزائد للوصول بشكل أعمق للأذن مما قد تعيق عملية السمع، كما أن شمع الأذن ليس بالأمر الضار بل هو نتاج طبيعي من غدد الأذن وإنه مضر في تراكمه بشكل كبير.

وطرح التقرير عدد من الطرق الآمنة التي يمكن لكل شخص القيام بها داخل المنزل تكون آمنة له وتحمي الأذن من الضرر، منها وضع بضع من قطرات محلول الماء والملح داخل أذنيك واستخدامها ولكن ينبغي إلا تكون المياه ساخنة جدا أو باردة.

استخدام قليل من زيت الأطفال فهو زيت معدني يحتوي على عطر مهدئ خفيف، وهو مرطب فعال يساعد على تخفيف شمع الأذن ولكن التأكد قبل ذلك من أن جسمك ليس حساسا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار