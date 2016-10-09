الطريقة الصحيحة لتنظيف "الأذن" : ستعتمدي عليها على الفور ...

سمر العشري

يعتقد الكثير أن تنظيف الأذن من الداخل باستخدام «عصيان القطن» بالأمر الآمن والصحي .

موقع «بولد سكاي»، كشف أن هذه الوسيلة ليست آمنة بالشكل الذي يعتقده الكثير منا، فهي لها بعض الأضرار ومنها أن قد تكون سبباً في تهديد طبلة الأذن الحساسة خاصة أنه حين يتم تنظيف الأذن بها لا نرى ما يحدث بالداخل.

وكشف الموقع أنها تعمل على دفع الشمع الزائد للوصول بشكل أعمق للأذن مما قد تعيق عملية السمع، كما أن شمع الأذن ليس بالأمر الضار بل هو نتاج طبيعي من غدد الأذن وإنه مضر في تراكمه بشكل كبير.

وطرح التقرير عدد من الطرق الآمنة التي يمكن لكل شخص القيام بها داخل المنزل تكون آمنة له وتحمي الأذن من الضرر، منها وضع بضع من قطرات محلول الماء والملح داخل أذنيك واستخدامها ولكن ينبغي إلا تكون المياه ساخنة جدا أو باردة.

استخدام قليل من زيت الأطفال فهو زيت معدني يحتوي على عطر مهدئ خفيف، وهو مرطب فعال يساعد على تخفيف شمع الأذن ولكن التأكد قبل ذلك من أن جسمك ليس حساسا .

شبكةعيونالإخبارية

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