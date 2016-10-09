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سيف بن زايد: العقول العبقرية تدرك جوهر الأشياء

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سيف بن زايد: العقول العبقرية تدرك جوهر الأشياء سيف بن زايد: العقول العبقرية تدرك جوهر الأشياء

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن العقول العبقرية تدرك جوهر الأشياء، حتى لو لم تتمكن من إثباتها. ونشر سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» معلقاً: «جاليليو عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي ولد عام 1564».

رؤية

وقال سموه: «في ذلك الوقت كان العلماء يظنون أنه لو أُلقي من ارتفاع ما بجسمين مختلفي الوزن، فإن الجسم الأثقل وزناً يصل إلى الأرض قبل الآخر، لكن جاليليو أثبت بالنظرية الرياضية خطأ هذا الاعتقاد، ثم اعتلى برج بيزا المائل، وألقى بجسمين مختلفي الوزن، فاصطدما بالأرض معاً في اللحظة نفسها».

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