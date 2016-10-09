ولي عهد رأس الخيمة: اهتمام القيادة بالأعراس الجماعية يُكمل نهج زايد

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح أمس في الديوان الأميري أعضاء اللجنة العليا المنظمة للعرس الجماعي الوطني لعام 2016 برأس الخيمة بحضور رجل الأعمال فهد محمد الشيراوي صاحب المبادرة الاجتماعية رئيس مركز رأس الخيمة للاحتفالات.

وأكد سموه أن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة للأعراس الجماعية يأتي مكملاً للنهج الذي غرسه مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أولى اهتمامه نحو بناء الأسرة من خلال تفعيل الأعراس الجماعية والحرص على إقامتها، بما يسهم في تخفيف معاناة الشباب المقبلين على الزواج وتيسير أمور زواجهم للإسهام في بناء وإنشاء أسر متماسكة تتولى بدورها تربية وتقويم وتهذيب الأجيال سار على نهجه أبناؤه.

وأشاد سموه بالاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات لشباب الوطن في تعزيز البناء الاجتماعي ودعم التواصل الوطني وتوحد البيت الإماراتي من خلال إقامة الأعراس الجماعية لشباب الوطن.

وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة: إن الأعراس الجماعية التي تقام في ربوع دولتنا لها دور فعال في تمكين الشباب من أبناء الوطن المقبلين على الزواج في تكوين أسرة ناجحة ومتماسكة، رباطها المودة والسكينة والاستقرار في ظل ما تتيحه تلك الأعراس من مساهمة في تغيير نمط السلوك الاجتماعي لدينا نحو الأفضل ووصولاً إلى مجتمع متقدم يتمتع بمستويات عالية من المعيشة والرفاه.

وثمن سمو ولي عهد رأس الخيمة الدور الذي يقوم به رجال الأعمال للمبادرات الاجتماعية، ومنها المبادرات المتواصلة لرجل الأعمال فهد محمد الشيراوي التي تصب في مصلحة أبناء الدولة كونه نموذجاً لرجل الأعمال الفعال والمساهم في خدمة أبناء الدولة.

أفراح وطنية

ومن جانبه قال فهد محمد الشيراوي رئيس مركز رأس الخيمة للاحتفالات إن فكرة إقامة العرس الجماعي في الإمارة تأتي تزامنا مع عرس الوطن واحتفالات الدولة بيومها الوطني الخامس والأربعين الذي من خلاله يزيد الأفراح بهذا اليوم المجيد احتفالاً وابتهاجاً وفخراً، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة أعدت كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح العرس الجماعي الوطني 2016 وأن الباب أصبح مفتوحا للراغبين في المشاركة بهذا العرس.