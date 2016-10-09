حمدان بن زايد يؤكد حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بزيارة تفقدية إلى مدينة غياثي، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى آراء ووجهات نظر المواطنين في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن عن كثب على أحوالهم، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ هناك.

ونقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى المواطنين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية مدن المنطقة الغربية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

أحاديث ودية

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

كما أكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

مسيرة النهضة

من جهتهم أعرب أهالي غياثي عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة عموماً، وأبوظبي خصوصاً، وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

رافق سموه خلال الزيارة محمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة الغربية.