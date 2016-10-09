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عمار النعيمي يشيد بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

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عمار النعيمي يشيد بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عمار النعيمي يشيد بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي 2016.

وأثنى سموه خلال الزيارة على الجهود التي يبذلها المركز في مجال إحياء وصون تراث دولة الإمارات والدور الكبير الذي يلعبه في هذا المجال ليصبح بمثابة منصة أساسية بين الهيئات والمؤسسات التي تأخذ على عاتقها مهمة حفظ التراث.

ورافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلا الذي يعد من متابعي أنشطة المركز وفعالياته والشيخ أحمد بن راشد المعلا والشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم.

وقالت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في المركز: إن المعرض حظي باهتمام كبير على المستويين الإقليمي والدولي وأصبح ملتقى لمحبي الصيد والرحلات والتراث.

وأعربت عن الشكر والتقدير للمسؤولين القائمين على المعرض.

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