أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي

Google+ Print
حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل العشاء الذي أقامه أحمد سالم الوالي المزروعي بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة عبدالله راشد سعيد المزروعي.

كما حضر حفل العشاء - الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى جانب عدد من أعيان ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشخصيات ورجالات الدولة وضيوف من سلطنة عمان الشقيقة وأبناء القبائل والمدعوين.

وقدمت إحدى الفرق الحربية أهازيجها وفنونها الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية