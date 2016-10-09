حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل العشاء الذي أقامه أحمد سالم الوالي المزروعي بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة عبدالله راشد سعيد المزروعي.

كما حضر حفل العشاء - الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى جانب عدد من أعيان ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشخصيات ورجالات الدولة وضيوف من سلطنة عمان الشقيقة وأبناء القبائل والمدعوين.

وقدمت إحدى الفرق الحربية أهازيجها وفنونها الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.