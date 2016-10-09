سلطان القاسمي وسعود المعلا يحضران أفراح القواسم

حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عصر أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال، الذي أقامه الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي إلى كريمة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وحضر الحفل، الذي أقيم بنادي الشارقة للغولف والرماية الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية.

والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خور فكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية.

وحضر الحفل أيضاً عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، وأعيان البلاد، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وجمع من المدعوين.