طالب مصري : مهدد بالترحيل من كوريا الجنوبية بسبب "خطأ إملائي" ...

سمر العشري

قال الطالب المصري ، عبدالله محمد أحمد، طالب كلية الهندسة جامعة طنطا، إن سلطات كوريا الجنوبية رفضت طلبه باللجوء السياسي بعد أن اتهمته بالتزوير في الأوراق المقدمة لهم، وذلك بسبب خطأ إملائي في تقرير عنه صادر من مركز «النديم» لضحايا العنف والتعذيب.

وأضاف الطالب في صفحته على «فيس بوك»، أمس الثلاثاء، «زاد الأمر سوءًا بعدما قام محقق من كوريا الجنوبية بالاتصال بالسفارة المصرية للتأكد من الأوراق، لكن السفارة ردت بأن المركز مغلق بأمر الحكومة المصرية منذ شهور وأنه لم يعد يصدر أي تقارير، وبناء عليه تجاهل المحقق كل الأوراق الحكومية الخاصة بالشاب»، وأشار إلى أنه قرر الإضراب عن الطعام بعد إصرار السلطات الكورية ترحيله إلى مصر، بجانب محاولات بعض المحاميين ومفوضية اللاجئين بكوريا للتدخل لكن لم يتم البت في أمره حتى الآن.

من جهتها قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، أحد مؤسسي مركز النديم لـ«المصري اليوم»، إنه بالفعل صدر قرار من وزارة الصحة بإغلاق المركز ولكنه لم ينفذ وقام المحامون بالطعن على القرار، مضيفة: «المركز ما زال يصدر التقارير ويمارس عمله بشكل طبيعي»، على حد قولها.

شبكةعيونالإخبارية

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