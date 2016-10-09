ضبط صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط صاحب محل غير مرخص، لبيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين تفيد حيازة صاحب محل غير مرخص، لكميات كبيرة من مستحضرات التجميل والعطور الخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهم ضباط شرطة التموين المحل وتم ضبط صاحبه وبحوزته 774 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.