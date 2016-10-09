الداخلية الكويتية تحبط محاولة لتهريب نحو 140 كجم حشيش

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباطها محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق البحر متمثلة فى 221 قطعة من مادة الحشيش المخدرة تقدر وزنها بنحو 140 كجم وضبط سبعة أشخاص كانوا يقومون بعملية التهريب.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمنى بالوزارة - فى بيان مساء اليوم /السبت/ - أن تحريات الإدارة العامة لخفر السواحل دلت على قيام أشخاص داخل الكويت بتهريب مواد مخدرة عن طريق البحر، مضيفة أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم رصد المتهمين والقطعة البحرية المستخدمة.

وأضاف البيان أنه بعد مقاومة شديدة أدت إلى تعرض عدد من دوريات خفر السواحل للإتلاف تم ضبط شخصين من المقيمين بصورة غير قانونية كانا يحملان المواد المضبوطة بعد تسلمها من لنش قادم من خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت وعلى متنه خمسة أشخاص من الجنسية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة المعنية تعكف على إجراء المزيد من التحريات وتكثيف إجراءات البحث والتحرى تمهيدا لاستكمال كل جوانب القضية وإحالتها والمتهمين لجهات الاختصاص مع المواد المضبوطة والقطع البحرية المستخدمة.