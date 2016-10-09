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تعليم بورسعيد يشكل لجانا لمتابعة المجموعات المدرسية

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تعليم بورسعيد يشكل لجانا لمتابعة المجموعات المدرسية تعليم بورسعيد يشكل لجانا لمتابعة المجموعات المدرسية

>بورسعيد _ محمد فرج

أكد الدكتو نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بأنه عقد اليوم اجتماع المجلس التنفيذى لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية للارتقاء بمنظومة التعليم، مؤكدا بأن المجلس ناقش أهم النقاط الأساسية فى الاجتماع وتأتى فى مقدمتها منح مديرى الإدارات التعليمية صلاحيات وكيل وزارة فى مواقعهم لتفعيل اللامركزية ومتابعة جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة.

 

 

وفى سياق متصل أكد نبوى بأنه قام بتشكيل لجان لمتابعة المجموعات المدرسية طبقا للأمر الإدارى الذى يقضى الاهتمام بطابور الصباح وغرس القيم الوطنية والانتماء للوطن.

 

 


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