ماكين يعلن سحب تأييده لترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري جون ماكين سحب تأييده للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك بعد تسجيل صوتي له عام 2005 يهين فيه النساء، وذلك حسبما أفادت فرانس برس.

تعهد دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم السبت بالبقاء في السباق بعد أن هوت حملته إلى أزمة مع تعرضه للانتقاد من المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس وقيام أكثر من 12 شخصية بارزة بالحزب بسحب تأييدهم له ومطالبته بالانسحاب عقب انباء عن تسجيل يرجع إلى عام 2005 تحدث فيه بعبارات بذيئة عن النساء.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال صباح السبت “فرصة انسحابي صفر.”