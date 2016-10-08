أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

﻿إخلاء طائرة ركاب أمريكية بسبب هاتف «جالاكسي نوت 7»

Google+ Print
﻿إخلاء طائرة ركاب أمريكية بسبب هاتف «جالاكسي نوت 7» ﻿إخلاء طائرة ركاب أمريكية بسبب هاتف «جالاكسي نوت 7»

سامسونج جالاكسي نوت 7

أخلت السلطات الأمريكية طائرة كانت متجهة من مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي إلى مدينة بالتيمور في ميريلاند، من ركابها بعد انبعاث دخان من هاتف أحد الركاب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هاتفا من طراز “سامسونج جالاكسي نوت 7″ ارتفعت حرارته وبدأ ينبعث منه دخان على متن طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست” الأمريكية قبل إقلاعها، مما أدى إلى إخلائها من الركاب، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكان 75 شخصًا على متن الطائرة في مطار لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، وتم اجلاؤهم، حسبما قالت متحدثة باسم المطار.

هذا وتبين أن الهاتف كان قد حصل عليه الراكب كبديل عن جهاز نوت 7 الذي تنتجه الشركة المصنعة والذي واجه شكاوى من اشتعال النار فيه بسبب عيب في البطارية.

وذكرت سامسونج في بيان أنها تعمل لاستعادة الهاتف لفهم سبب انبعاث الدخان.

وكانت سامسونج قد سحبت أكثر من 2.5 مليون نسخة من هاتف نوت 7 الذكي من 10 أسواق على مستوى العالم بعد شكاوى من اشتعال النار في الهاتف بسبب عيب في البطارية.

ونصحت سلطات الملاحة الجوية الأمريكية الركاب بتجنب حمل هاتف “نوت 7″ خلال رحلاتهم الجوية، ونتيجة لذلك حظرت العديد من شركات الطيران في وقت لاحق دخول الركاب بهذه الهواتف على متن الطائرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا