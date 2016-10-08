﻿إخلاء طائرة ركاب أمريكية بسبب هاتف «جالاكسي نوت 7»

أخلت السلطات الأمريكية طائرة كانت متجهة من مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي إلى مدينة بالتيمور في ميريلاند، من ركابها بعد انبعاث دخان من هاتف أحد الركاب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هاتفا من طراز “سامسونج جالاكسي نوت 7″ ارتفعت حرارته وبدأ ينبعث منه دخان على متن طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست” الأمريكية قبل إقلاعها، مما أدى إلى إخلائها من الركاب، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكان 75 شخصًا على متن الطائرة في مطار لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، وتم اجلاؤهم، حسبما قالت متحدثة باسم المطار.

هذا وتبين أن الهاتف كان قد حصل عليه الراكب كبديل عن جهاز نوت 7 الذي تنتجه الشركة المصنعة والذي واجه شكاوى من اشتعال النار فيه بسبب عيب في البطارية.

وذكرت سامسونج في بيان أنها تعمل لاستعادة الهاتف لفهم سبب انبعاث الدخان.

وكانت سامسونج قد سحبت أكثر من 2.5 مليون نسخة من هاتف نوت 7 الذكي من 10 أسواق على مستوى العالم بعد شكاوى من اشتعال النار في الهاتف بسبب عيب في البطارية.

ونصحت سلطات الملاحة الجوية الأمريكية الركاب بتجنب حمل هاتف “نوت 7″ خلال رحلاتهم الجوية، ونتيجة لذلك حظرت العديد من شركات الطيران في وقت لاحق دخول الركاب بهذه الهواتف على متن الطائرات.