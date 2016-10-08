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تهاني الجبالي : ترفض السفر إلى "لبنان" اعتراضاً على الإجراءات الأمنية بالمطار ...

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تهاني الجبالي : ترفض السفر إلى "لبنان" اعتراضاً على الإجراءات الأمنية بالمطار ... تهاني الجبالي : ترفض السفر إلى "لبنان" اعتراضاً على الإجراءات الأمنية بالمطار ...

ألغت المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، سفرها إلى بيروت على طيران الشرق الأوسط اللبنانية، لرفضها الخضوع لإجراءات التأمين الخارجي، المؤدية إلى دائرة الجمركية، والتفتيش اليدوي المعتاد عقب المرور من أجهزة الكشف، بحجة أن منصبها القانوني يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات، وإن الإجراءات الأمنية بالمطار كانت تقضي بخلع حذائها، وهو ما اعتبرته «إهانة لكرامتها».

ورفضت الجبالي، تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة التي تطبق بالمطارات المصرية بناء على تعليمات وزارتي الداخلية والطيران المدني

يذكر أن تلك الإجراءات تطبق على الجميع بما فيهم الوزراء، وكبار المسؤولين، وأعضاء مجلس النواب، وكبار الضيوف سواء بالصالات العادية أو استراحة كبار الزوار.

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رئيس قسم الأخبار