الإعصار "ماثيو" : يجتاح فلوريدا ويهدد بأضرار "كارثية" ...

سمر العشري

اجتاح الإعصار "ماثيو"، وهو أول إعصار كبير يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية بعد أن قتل ما لا يقل عن 339 شخصا في هايتي.

وقال ديريك هنري رئيس بلدية "ديتونا بيتش" في تصريحات تلفزيونية نقلتها رويترز، في وقت مبكر اليوم الجمعة "نستعد وسرعة الرياح تشتد، امتثل عدد كبير جدا من السكان لتحذيراتنا وبالطبع نشعر بالقلق على من لم يفعلوا."

من جهته، قال الحاكم ريك سكوت إن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 140 ألف منزل في فلوريدا.

وفي "وست بالم بيتش" خيم الظلام على الشوارع والمنازل وخلا الطريق السريع الرئيسي من السيارات والمارة بينما اجتاح الإعصار المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن سرعة رياح الإعصار "ماثيو" بلغت 215 كيلومترا في الساعة، عندما اجتاح الجزء الشمالي الغربي من جزر الباهاما في طريقه إلى ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا في وقت سابق.

وبينما تراجعت سرعة رياح الإعصار، ليل الخميس، فإنه ظل إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس "سافير-سمبسون" لشدة الأعاصير المكون من خمس درجات عندما اقترب من فلوريدا.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن "ماثيو" يمكن أن يصبح أقوى إعصار يضرب شمال شرق فلوريدا منذ 118 عاما.

وكان مسؤولون محليون قالوا إن نحو 339 شخصا لاقوا حتفهم في هايتي وتشرد الآلاف بعد أن سوى الإعصار منازل بالأرض واقتلع أشجارا وغمرت المياه أحياء بكاملها هذا الأسبوع. كما لقي أربعة أشخاص حتفهم في جمهورية الدومنيكان المجاورة لهايتي.

وامتد تحذير المركز الوطني للأعاصير على ساحل المحيط الأطلسي من جنوب فلوريدا إلى جورجيا وساوث كارولاينا. وقالت قناة "ويذر" إن تحذيرات من الإعصار صدرت لأكثر من 12 مليون شخص بالولايات المتحدة.

واكتظت الطرق في فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا ونفد ما لدى محطات الوقود ومتاجر الأطعمة مع اقتراب الإعصار في وقت مبكر أمس الخميس.

وحذر سكوت من احتمال وقوع أضرار "كارثية" إذا اجتاح الإعصار "ماثيو" الولاية مباشرة ودعا نحو 1.5 مليون شخص إلى إخلاء منازلهم.

شبكةعيونالإخبارية

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