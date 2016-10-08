خمسة أعضاء جمهوريين بالكونجرس يعلنون اعتزامهم عدم التصويت لصالح ترامب

أعلن خمسة من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري اعتزامهم عدم التصويت لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد فضيحته الأخلاقية الأخيرة، حيث تم تسريب تسجيل صوتي له يعود للعام 2005 يسيء فيه للنساء.

وأفادت الأنباء بأن مارثا روبي عضو مجلس النواب عن ولاية ألاباما ومايك كرابو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيداهو وياسون شافيتز عضو مجلس النواب عن ولاية يوتاه; وباربارة كومستوك عضو مجلس النواب عن ولاية فرجينيا علاوة على كيلى أيوت عضو مجلس الشيوخ عن نيوهامبشاير أكدوا جميعا اعتزامهم عدم تأييد ترامب في انتخابات الرئاسة القادمة.

من جانبها .. وصفت باربارة كومستوك، عضو مجلس النواب عن ولاية فرجينيا – في بيان بهذا الصدد – الأوصاف التي صدرت عن ترامب, والتي ترجع إلى عام 2005 , بأنها “مثيرة للغثيان وغير لائقة”, ولكنها أكدت في ذات الوقت أنها لن تصوت لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم، اعتذاره عن هذا التسجيل قائلا “لقد أخطأت بإطلاق هذه الأوصاف”.

أ ش أ