بث شريط فيديو بألفاظ بذيئة حول النساء ل"ترامب" ...

سمر العشري

أدى بث شريط فيديو للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب ، يتضمن ألفاظا بذيئة عن النساء إلى إثارة ضجة في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها آثار وخيمة على نجاح ترامب في الانتخابات المقبلة.

يأتي ذلك قبل يومين من المناظرة التي يخوضها ترامب في حملته الرئاسية.

يرجع تاريخ شريط الفيديو إلى عام 2005 ويسمع فيه صوت ترامب بوضوح وهو يسوق وصفا صريحا لمحاولته إغواء امرأة.

ويقول ترامب إنه ينجذب «تلقائيا» إلى السيدات الجميلات، مواصلا القول: «أبدأ ببساطة بتقبيلهن.. ولا أنتظر.. ولو أنك كنت نجما فإنهن يستجبن».

وأوضح المحللون السياسيون في تعليقات أولية على الفيديو أن الكشف عن هذا الفيديو يمكن أن يقضى على ترامب كمرشح رئاسي.

شبكةعيونالإخبارية

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