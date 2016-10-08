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كيت ميديلتون بإطلالات بسيطة في جولة كندا الأخيرة

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السبت 08-10-2016 14:19

تألقت دوقة كامبريدج كيت ميديلتون Kate Middleton بأسلوبها الذي يجمع بين البساطة والجمال في إطلالاتها خلال جولتها الأخيرة مع أسرتها الملكية في كندا مؤخراً، وها نحن نوافيك بأجمل إطلالاتها خلال هذه الجولة القصيرة.
تتميز اختيارات الدوقة بالبساطة دائماً، ففي الإطلالات اليومية تختار الجينزات المريحة والكنزات الصوفية مع أحذية البوت العملية، ولا تتردد في ارتداء الجاكيتات البنية البسيطة في الجولات البرية خلال هذه الجولة مع الأحذية الرياضية المريحة.
أما في الزيارات الرسمية فتتألق كيت ميديلتون بالفساتين القصيرة التي تصور أسلوبها الكلاسيكي الجميل، وقد شاهدناها بفستان أخضر رائع بتصميم بسيط وفستان آخر بكشكشات ناعمة وطبعات حمراء جذابة، بالإضافة إلى مختلف المعاطف الرسمية الأنيقة.
وقد ضمَّت هذه الجولة الملكية بعض المناسبات للسهرات، منها إطلالاتها الناعمة بفستان أحمر أنيق نسَّقته بأسلوبها الأنثوي الجميل مع إكسسوارات بنفس اللون.
جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من إطلالات الدوقة كيت ميديلتون خلال جولتها الأخيرة في كندا، فشاهديها وشاركينا برأيك.

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سيدتي