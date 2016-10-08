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اكتشفوا بوتيك "ديور" الجديدة للمجوهرات في باريس!

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السبت 08-10-2016 16:58

اكتشفوا بوتيك "ديور" Dior الجديدة للمجوهرات والساعات الراقية التي صمّمها "بيتر مارينو" والتي تقع قبالة العنوان الرمزيّ للدار.
بدأت القصّة في 30، جادة "مونتان" Montaigne، وبعد حوالى سبعين سنة ما زال الجوهر الفريد للعنوان مستمراً في التألّق وتعزيز جوهر "ديور" Dior حول العالم. إنّه أكثر من مجرّد عنوان، إنه رمز. وفي الشارع المقابل، نجد بوتيك "ديور" Dior الجديدة للمجوهرات والساعات الراقية. الديكور الذي ابتكره المهندس المعماريّ "بيتر مارينو" يستعرض مجموعات المجوهرات التي صمّمتها "فيكتوار دو كاستيلان" بالإضافة إلى ساعات الدار، ضمن فسحة تجمع ما بين العصريّة والأناقة. تنعكس الإضاءة الطبيعيّة من خلال الأثاث المعاصر، كما أنّ الألوان الرمزيّة للدار بالدرجات اللونيّة الرماديّة والزهريّة فهي تشكّل جوّاً من الحميميّة. تضمّ البوتيك الجديدة أيضاً صالوناً خاصاً بالشخصيّات البارزة VIP. وتترافق المفروشات من تصميم الفنانين البارزين على غرار "فينتشينزو دي كوتيس"، على سبيل المثال لا الحصر، مع الأعمال الفنّية لفنانين أمثال "داينا باكلي" و"دايميان هيرست".
وقد تمّ تصميم إصدارات خاصة من المجوهرات والساعات احتفالاً بافتتاح البوتيك الجديدة.
بالإضافة إلى ساعات "ديور VIII غران بال كوكيت" Dior VIII Grand Bal Coquette، و"لا ديه دو ديور" La D de Dior، أُعيد أيضاً تصميم قطع مجوهرات من مجموعة "آرشي ديور" Archi Dior تماشياً مع جوهر جادة "مونتان" Montaigne.

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سيدتي