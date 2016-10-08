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"أند أذر ستوريز" تفتتح أول متجر لها في دبي

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"أند أذر ستوريز" تفتتح أول متجر لها في دبي "أند أذر ستوريز" تفتتح أول متجر لها في دبي

السبت 08-10-2016 17:41

أعلنت علامة "أند أذر ستوريز" &Other Stories عن افتتاح أول محل لها في دبي بالتعاون مع شركة محمد حمود الشايع، الشركة الرائدة في مجال التجزئة، عبر اتفاقية تمثيل حصري للعلامة التجارية في الشرق الأوسط. وسيمتد هذا المحل على مساحة 890 مترا مربعا في قلب دبي مول. وسيكون بإمكان الزبائن في دبي بدءا من فصل الربيع القادم 2017 استكشاف التشكيلات المتنوعة والفريدة من أحدث خطوط الموضة الراقية التي تقدمها علامة آند أذر ستوريز، وتشمل الإكسسوارات، والحقائب، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والأحذية، والملابس الجاهزة.
يذكر أن علامة "أند أذر ستوريز" قد تأسست في مارس 2013، وهي توفر للمرأة العصرية تشكيلة متنوعة من أرقى الأحذية، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، والأزياء الجاهزة.

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