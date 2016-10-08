بدءا من اليوم : كيلو "السكر" بـ 5 جنيهات فقط ...

سمر العشري

أعلنت وزارة التموين ضخ 50 ألف طن سكر تباع للمواطنين عبر سيارات الوزارة المتنقلة بدء من اليوم بجميع محافظات الجمهوريه بسعر خمس جنيهات للكيلو.

واوضح وزير التموين " محمد علي مصيلحي " أن سيارات الوزارة سترتكز في الميادين الرئيسية للمحافظات، إضافة إلى ضح كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعه لها بالاضافه الى السلاسل التجاريه التى تم الاتفاق معها.

وكانت وزارة التموين قد رفعت الكميات المطروحة من السكر لتصل إلى 7 آلاف طن يوميا ، فيما بدأت الوزارة في زيادة المعروض من السلع في المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لها لتأمين احتياجات السوق المحلي.

كما كثفت الوزارة الحملات الرقابية للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزًا في بعض السلع الأساسية ويتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل الفوري معها.

شبكةعيونالإخبارية

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