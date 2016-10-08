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نظر دعوى بطلان استبعاد ترشيحات رئيس اتحاد كتاب مصر من جوائز الدولة غدا

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نظر دعوى بطلان استبعاد ترشيحات رئيس اتحاد كتاب مصر من جوائز الدولة غدا نظر دعوى بطلان استبعاد ترشيحات رئيس اتحاد كتاب مصر من جوائز الدولة غدا

>كتب حازم عادل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من إبراهيم السيد المحامى وكيلا عن علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب ، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير الثقافة حلمى النمنم، باستبعاد ترشيحات رئيس اتحاد كتاب مصر من جوائز الدولة التقديرية.

 

واختصمت الدعوى وزير الثقافة بصفته، وذكرت أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزير الثقافة بإقالة رئيس اتحاد الكتاب علاء عبد الهادى، وترتب على ذلك الحكم ببطلان آثار كافة القرارات التى صدرت من الوزير فى حق اختصاص رئيس اتحاد الكتاب، ومنها استبعاد الترشيحات التى اختارها للمنافسة على جوائز الدولة التقديرية.

 

 


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