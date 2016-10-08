غدا.. نظر دعوى حل مجلس إدارة نقابة الصيادلة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، غدا الأحد، الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتى تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٥٣٨٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب الصيادلة، وأخرين، حيث ذكر أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

دفع خالد على المحامى الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.