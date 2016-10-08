أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً من"اليوم السابع"

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية، الكثير من الأخبار الهامة، أبرزها تفاصيل احتفالية "150 عاما على البرلمان، ورفض مجلس الأمن لمشروعى القرارين الروسى و الفرنسى بشأن وقف عمليات القصف فى سوريا.

وفيما يلى موجز لأخبار الساعة العاشرة:

- أسامة هيكل يكشف عن تفاصيل احتفالية "150 عاما على البرلمان"

كشف أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس النواب، عن تفاصيل احتفالية 150 عاماً على نشأة الحياة النيابية، مضيفاَ أن هناك وفود من 35 دولة يكتمل وصولهم خلال ساعات، موضحاً أن منهم 19 دولة على مستوى رئيس برلمان ومنظمة دولية، و16 على مستوى رؤساء لجان ووفود برلمانية منهم أمناء عموم لبرلمانات مختلفة.

- مجلس الأمن يرفض مشروعى القرارين الروسى و الفرنسى بشأن سوريا

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن مجلس الأمن رفض مشروعى القرارين الروسى والفرنسى حول سوريا.

- مديرة صندوق النقد لـ"اليوم السابع": نأمل استكمال مصر بعض الإجراءات لنمنحها القرض

قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، إن المجلس التنفيذى للصندوق سيجتمع عند استكمال بعض الإجراءات من قبل الحكومة المصرية للموافقة على منح القرض بينها إصلاحات تتعلق بالدعم وسوق الصرف،

- بالفيديو والصور.. خريطة جلوس الـ"VIP" والمدعوين بقاعة احتفالية البرلمان

خلية عمل لم تهدأ لحظة واحدة داخل قاعة المؤتمرات التى ستشهد غدا الأحد، انطلاق احتفال مرور 150 عاما على البرلمان المصرى بمدينة شرم الشيخ ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى

- مصر للطيران: إقلاع الرحلات إلى أثينا بعد إنهاء اعتصام المراقبين الجويين

أعلن مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن انتظام رحلات الشركة المتجهة إلى مطار أثينا اعتبارا من صباح غد الأحد بعد إنهاء إضراب المراقبين الجويين هناك، والذى كان قد تم الإعلان عنه يومى الأحد والاثنين ٩ و ١٠ أكتوبر.

- "الداخلية" الكويتية تعتقل داعشى مصرى صدم سيارة تقل 5 أمريكيين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على المتهم إبراهيم سليمان من مواليد 1988 مصرى جنسية، إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التى كان يستقلها، بمركبة أخرى تقل خمسة من الأمريكيين، وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث كان مفتعلاً من قبل المتهم.

- فيتو روسى ضد مشروع القرار الفرنسى بشأن وقف عمليات القصف فى حلب

استخدمت روسيا، اليوم السبت، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو الى وقف عمليات القصف فى حلب، ما حال دون تبنيه فى مجلس الأمن الدولى.

- قبل ساعات من احتفالية 150 عاماً على نشأة الحياة النيابية.. نواب البرلمان فى رسالة شديدة اللهجة لـ"أمريكا" بعد تحذير رعاياها من تهديدات أمنية غدا: كفى عن مخططاتك.. مصر آمنة ومحاولات ضرب السياحة لن تجدى

وجه أعضاء مجلس النواب، رسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة الأمريكية بعد البيانات الصادرة عن سفارتى أمريكا وكندا بالقاهرة، لتحذير رعاياهما من التواجد في التجمعات العامة، غداً الأحد، تحت دعوى "تهديدات أمنيه محتملة"، والذى يتزامن مع الاحتفالية التى ينظمها البرلمان بمناسبة مرور 150 عاماً

- عجينة يترنح.. مظاهرات فى الدقهلية لإقالة نائب "كشف العذرية" المثير للجدل.. وحملة "تمرد" ضد النائب تجمع 1000 توقيع لإسقاط عضويته.. واشتعال مواقع التواصل الاجتماعى ضده.. وطالبات يطالبن بملاحقته قضائيا

تستمر حالة من الغضب الشديد، فى صفوف المئات من شباب مدينتى بلقاس، وجمصة، بمحافظة الدقهلية، دائرة النائب إلهامى عجينة، والمشهور بنائب "العذرية"، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والتى أدلى بها مطالبا بتوقيع الكشف الطبى، للكشف على عذرية الطالبات المتقدمات لجامعة المنصورة.

- قبل ساعات من مباراة مصر والكونغو.. كوبر للاعبين: استغلوا تعادل غانا وتصدروا المجموعة.. إشادة بـ"كينتيلى".. حماس الفريق يضع الجهاز فى حيرة ويؤجل التشكيل.. والفراعنة بالأبيض والمنافس بالأحمر

قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر والكونغو فى الرابعة والنصف عصر غد الأحد فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بروسيا، شهد معسكر الفراعنة العديد من الكواليس .