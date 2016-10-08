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الجهاز الطبي للفراعنة يؤكد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الكونغو

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الجهاز الطبي للفراعنة يؤكد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الكونغو الجهاز الطبي للفراعنة يؤكد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الكونغو

منتخب

أكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول في كرة القدم جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في لقاء الغد أمام الكونغو، معربًا عن تمنياته أن يكون النصر حليفًا للمنتخب في هذه المباراة لإسعاد الملايين من جماهير الكرة المصرية.

وأوضح أن قائمة الإصابات خالية تمامًا والروح المعنوية مرتفعة، وكل النجوم في أفضل حال قبل المشاركة في لقاء الغد أمام الكونغو.

ويضم الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول في كرة القدم الدكتور محمد أبو العلا، والدكتور حسام الأبراشي، وحسنين حمزة، وبدر.

وفي نفس السياق، قرر الاجتماع الفني لمباراة مصر والكونغو ارتداء الوطني للزي الأبيض الكامل، بينما يرتدي الفريق الكونغولي الزي الأحمر.

وحضر الاجتماع حازم الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب.

أ ش أ

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