نقيب محامى المحمودية بالبحيرة: إهدار 46 مليون جنيه مال عام فى بيع مضرب أرز

أكد جمال خطاب نقيب المحامين بالمحمودية بمحافظة البحيرة أن تقرير الخبراء المنوط بها تحديد ثمن سعر المتر "مضرب الأرز بالمحمودية" بعد قرار تصفيته" حددته بقيمة 10000 جنيه في حين تم البيع بسعر المتر 4800 أى أنه يوجد إهدار للمال العام بمبلغ 46 مليون وستمائة الف جنيه، وذلك فى البلاغ المقدم منه ضد رئيس شركة مضارب الأرز برشيد رقم 1616 لسنة 2016 إدارى المحمودية.

وكان العشرات من أهالى مدينة المحمودية بالبحيرة قد نظموا وقفة احتجاجية شهر إبريل الماضى أمام مقر مضرب أرز المحمودية التابع لشركة مضارب رشيد احتجاجا على تصفيته وبيعه بأبخس الأثمان.

ورفع المشاركون اللافتات المدون عليها العبارات المنددة بالبيع ومنها: "لا للخصخصة - لا لسياسات عاطف عبيد - لا للفساد"، كما تعالت هتافتهم للمطالبة بوقف عملية بيع المضرب.

من جانبه أكد جمال خطاب نقيب المحامين بالمحمودية أن هذا البيع يعكس قدرة الفساد من جديد على التوغل فى مفاصل القطاع العام والشروع فى سياسة الخصخصة من جديدموضحا أن هذا المضرب كان حائطا ضد جشع تجار الأرز وأحد رموز القطاع العام فى البحيرة.