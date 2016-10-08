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خاص لـ"سيدتي نت": وفاء الكيلاني تغادر "متاهة" "MBC" والمحطة الجديدة مفاجأة

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السبت 08-10-2016 18:25

كشفت مصادر موثقة من داخل القناة المثيرة للجدل DMC سرّ غياب المذيعة المصرية وفاء الكيلاني عن دورة البرامج الجديدة لقناة "MBC"، بالرغم من نجاح برنامجها الأخير "المتاهة"، مؤكّدة أنّ وفاء وقعت بالفعل عقداً مع القناة الجديدة لتنضم إلى النجمة عبد الوهاب، على أن يكون برنامجها الجديد خارج التوقعات، ومن المحتمل أن يتم تصويره ببيروت تلبية لرغبة وفاء التي لم تنضم طوال مسيرتها كمذيعة لأيّ قناة فضائية مصرية!

 

المصدر الموثوق أكد أن قناة DMC المصرية تسعي لجذب أهمّ وأشهر نجوم الفن والإعلام، وخاضت مرحلة تفاوض مع الكيلاني لضمّها إلى فريق القناة، وتمّ توقيع العقود بالفعل لتقديم برنامج يهتمّ بالأساس بالفن الأجنبي، وقرّرا أن تكون العقود لدورة برامجية واحدة مثل شيرين عبد الوهاب، وبعدها يتمّ تقييم الموقف من الطرفين ويحق تجديد التعاقد، علماً بأنّ البرنامج وفقاً للعقد سيقتصر في موسمه الأول على 8 حلقات فقط.

 

يذكر أن وفاء محسوبة على نجمات الإعلام، وليس المصري؛ كونها تعيش في لبنان ومتزوجة باللبناني طوني مخايل، وسبق أن أطلّت منذ 6 سنوات عبر قناة "إل بي سي"، وقبلها كانت تعمل في قناة "إيه آر تي"، وانتقلت مؤخراً إلى محطة MBC.

 

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سيدتي

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