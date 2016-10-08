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هذه الصورة منحت ياسمين عبد العزيز لقب "بنت المحظوظة"

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السبت 08-10-2016 19:03

نشرت الممثلة ياسمين عبد العزيز أمس الجمعة صورة مع الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو، عبر حسابها الشخصي، على موقع "انستقرام"، فبدت وكأنها تشاركه وجبة الغداء في أحد مطاعم هوليوود، لتنهال عليها التعليقات التي وصفتها "بابنة المحظوظة" .

ياسمين سبق لها أن أعلنت سفرها إلى العاصمة البريطانية لندن لشراء اكسسوارات مسلسلها الجديد المقرّر أن تعود به إلى ماراثون دراما رمضان 2017، ولكنها باغتت الجميع بعدة صور متتالية من عاصمة صناعة الفن في العالم هوليوود. وكانت الصدمة مع الصورة الأخيرة حيث ظهرت ياسمين عبدالعزيز في الصورة وهي تسند رأسها إلى كتف آل باتشينو وهو ممسك بيدها؛ وذلك في أحد مطاعم هوليوود، في إشارة إلى متانة الصداقة بينهما.

ترى هل كان اللقاء صدفة سعيدة لياسمين؟ أم تراه موعداً محدداً سلفاً مع أبرز نجوم هوليوود العظام آل باتشينو؟

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سيدتي