سكينة درابيل بعد فوزها باستفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016: سعيدة جداً بالتتويج

فوجئت سكينة درابيل بخبر اختيارها أفضل ممثلة مغربية عن دور "ميلودة" في مسلسل" وعدي"، و قالت لـ"سيدتي نت": سعيدة جداً بهذا الخبر، أحمد الله أن هناك اعترافاً وتجاوباً بما أقدم وأن مجهودي في مجال الدراما لم يذهب سدى. شكراً للقراء على هذا التتويج الذي جاء بفضل دعم كل المشاركين: الشركة المنتجة "إيماج فاكتوري " والمخرج ياسين فنان والممثل الجميل طارق البخاري".

و تضيف قائلة : "كنت من المتتبعين لمسلسل "وعدي" في جزئه الأول في رمضان 2015 ، وكان حلماً بالنسبة لي أن أمثل في المسلسل. تمّ اختياري في الكاستينغ، وحققت حلماً راودني، واليوم أحصد نتيجته بمحبة الناس وقرائكم. شكراً للجميع، وأحيي كل المشاهدين الذين آمنوا بموهبتي وأخرجوني لدائرة الضوء . وأقول لهم لنا مواعيد أخرى قريباً على شاشة التلفزيون، أتطلع قريباً إلى أدوار أخرى في مسلسلات رمضان" .

وذكرت أنه من المحتمل أن تلعب دوراً رئيسياً في سيتكوم تلفزيوني في رمضان المقبل مع المخرج إدريس الروخ . أما عن جديدها الحالي فهي تواصل تصوير ما تبقى من مشاهد فيلمها التلفزيوني "ذاكرة حب"، وهو من إنتاج شركة عليان. وقالت سكينة إنها ستطلّ على جمهورها في هذا العمل بشخصية "الحلاقة"، وهي مغايرة تماماً للشخصيات التي سبق ان تقمصتها في أعمالها السابقة التي تفاعل معها المشاهد، خصوصاً دور "ميلودة" في الجزء الثاني من مسلسل "وعدي" .

وتعدّ سكينة من الجيل المثقف من الفنانات الممثلات ، إذ ولجت المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي قبل ست سنوات، وقدّمت عدة أعمال، نذكر منها سيت كوم بعنوان "بانكالو" لمخرجه شوقي العوفير، والمسلسل الكوميدي "أنا ومنى ومنير" و"خفة الرجل" للمخرج هشام الجباري .