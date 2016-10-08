ممثلة تتدخل لحل الخلاف بين براد بيت وانجلينا جولي

قامت الممثلة الأمريكية جوينث بالترو Gwyneth Paltrow مؤخراً بالتدخل لحلّ خلاف أنجلينا جوليAngelina Jolie وزوجها السابق براد بيت Brad Pitt اللذين انفصلا مؤخراً بعد طلب جولي الطلاق منه.

بالترو كانت قد واعدت بيت عام 1995، بعد أن اجتمعا في تصوير فيلم "Se7en"، ثم ما لبث أن انفصل عنها بعد شائعات بخيانتها له.

ومؤخراً ، عرضت التدخل للصلح بين بيت وأنجلينا. لكن بيت لم يبد حماسه للفكرة، خصوصاً أنها أتت من جانبها.

يشار إلى أن بيت تمكّن من رؤية أطفاله للمرة الأولى بعد انفصاله عن أنجلينا في 15 سبتمبر الماضي.

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