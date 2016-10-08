هذا ما قاله يوسف معاطي عن فوز مسلسله " مأمون وشركاه " في إستفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016



الكاتب والسيناريست يوسف معاطي الفائز مسلسله "مأمون وشركاه" عن فئة أفضل مسلسل جماهيري وأفضل مسلسل كوميدي مصري " في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 ، أكد أن الإستفتاءات الجماهيرية هي أصدق تعبير عن مدى نجاح العمل. وإستفتاء "سيدتي" لما له من شعبية جارفة على المحيط العربي فهو مؤشر حقيقي نتلمس به ما سوف نقدمه للجمهور العربي خلال الفترة القادمة ، فكما علمنا الزعيم عادل إمام أن منهج أعمالنا كفريق عمل "الجمهور هو "ترمومتر" النجاح الحقيقي".

فأنا أشعر بسعادة أكثر بعد أن لمست حباً كبيراً للعمل في قلوب الناس بعد مشاهدتهم له، وأكثر ما أسعدني هو أنهم جميعاً كانوا يضحكون من قلوبهم أثناء مشاهدة المسلسل، بالإضافة إلى إستيعابهم ضرورة عدم البخل الزائد والإهتمام براحة الأسرة أكثر من أي شىء آخر، ولذلك حديثهم عن العمل بهذا الشكل هو أكثر شيء بشرني بالنجاح وتتويج مجهود شاق ولفريق العمل بالكامل.

أما الرسالة التي أردت طرحها هي الحياة، لابد أن نعيش حياتنا ونجعل كل ما نملك لأسرتنا، لأننا نعيش ونعمل وندخر الأموال من أجل أبنائنا وأحفادنا، لابد أن نؤمّن حياتهم ونجعلهم يستمتعون بها، لأننا في النهاية نفارقها ولا نأخذ معنا شيئاً، علاوة على فكرة إمكانية التعايش مع الأديان والجنسيات الأخرى في أمان وسلام، وأعتقد أن كافة هذه القضايا التي ناقشها العمل وصلت للجمهور بالشكل المطلوب.