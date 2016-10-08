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نجم أراب أيدول أحمد جمال يفوز بجائزة الباما لأكثر المطربين جماهيرية

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الأحد 09-10-2016 00:26

 

 

كشف نجم الموسم الثاني لبرنامج أراب أيدول الفنان الشاب أحمد جمال، عن فوزة بجائزة الباما لعام 2016 عن فئة المطرب الأكثر جماهيرية "MOST POPULAR BAMA ARTIST"، ووجه رسالة لجماهيره عبر صفحاته الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها أن الجائزة لم تمنح له إلا بفضل تصويتهم ومجهودهم.

أحمد كتب رسالة موحدة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على صورة تضمنت خبر إعلان فوزه قائلاً: الحمد لله بتصويتكم و مجهودكم فزت بجائزة الباما لعام 2016 عن فئة المطرب الأكثر جماهيرية MOST POPULAR BAMA ARTIST بشكركم جداً على دعمكم المتواصل و يا رب افضل عند حسن ظنكم"، رجالتي و دراعي اليمين .

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سيدتي