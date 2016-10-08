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وزير المالية الهولندي: آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “معتدلة” حتى الآن

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وزير المالية الهولندي: آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “معتدلة” حتى الآن وزير المالية الهولندي: آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “معتدلة” حتى الآن

وزير المالية الهولندي، يروين دايسلبلويم(أرشيفية)

حذر وزير المالية الهولندي، يروين دايسلبلويم، من رؤية “أزمة اقتصادية عالمية جديدة محتملة” في كل حدث اقتصادي، بما في ذلك مغادرة بريطانيا المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وقال دايسلبلويم، الذي يرأس أيضاً مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو: “لقد أثبتت الآثار حتى الآن اعتدالها، على الرغم من أن الأثر النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير واضح للغاية، ما يشير إلى أن الاقتصادات البريطانية والأوروبية والعالمية لديها القدرة على التماسك”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال إنه “من المهم توفير وضوح الرؤية للأسواق والشركات في أقرب وقت ممكن بشأن عملية الخروج”، بعد أن أعلنت السلطات البريطانية هذا الشهر عن خطط لبدء مفاوضات الخروج في مارس المقبل.

وذكر دايسلبلويم للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن إحياء التجارة العالمية ومكافحة الإجراءات الحمائية: “يجب أن يبقى على رأس جدول أعمال السياسات” على مستوى العالم.

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