أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الإسبانية

Google+ Print
إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الإسبانية إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الإسبانية

مهاجر – أرشيفية

اُنقذ أكثر من مئة مهاجر أفريقي، اليوم السبت، قبالة السواحل الإسبانية بعد أن عبروا البحر الأبيض المتوسط في مراكب متداعية، وفق ما أفاد مسعفون إسبان.

وقالت متحدثة باسم مجموعة الإنقاذ في البحر، وهي هيئة عامة مكلفة السلامة البحرية في المياه الإسبانية “اليوم السبت تمت نجدة 104 أشخاص على الأقل بينهم أطفال ونساء”،حسبما ذكرت وكالة الاأنباء الفرنسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل 56 أفريقيًا من دول جنوب الصحراء إلى ملقة بالأندلس.

ونقل 32 آخرون بينهم 17 امرأة، إلى ميناء موتريل بالاندلس، وكان تم رصد مركبهم الذي انطلق من السواحل المغربية من جانب سفينة صيد شمال شرق جزيرة البوران الإسبانية.

ونقل 16 مهاجرًا آخرين من أصول مغاربية إلى جزيرة مورسي.

ومنذ 2014، لقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر، معظمهم في وسط المتوسط، بحسب أرقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا