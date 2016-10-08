إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الإسبانية

اُنقذ أكثر من مئة مهاجر أفريقي، اليوم السبت، قبالة السواحل الإسبانية بعد أن عبروا البحر الأبيض المتوسط في مراكب متداعية، وفق ما أفاد مسعفون إسبان.

وقالت متحدثة باسم مجموعة الإنقاذ في البحر، وهي هيئة عامة مكلفة السلامة البحرية في المياه الإسبانية “اليوم السبت تمت نجدة 104 أشخاص على الأقل بينهم أطفال ونساء”،حسبما ذكرت وكالة الاأنباء الفرنسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل 56 أفريقيًا من دول جنوب الصحراء إلى ملقة بالأندلس.

ونقل 32 آخرون بينهم 17 امرأة، إلى ميناء موتريل بالاندلس، وكان تم رصد مركبهم الذي انطلق من السواحل المغربية من جانب سفينة صيد شمال شرق جزيرة البوران الإسبانية.

ونقل 16 مهاجرًا آخرين من أصول مغاربية إلى جزيرة مورسي.

ومنذ 2014، لقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر، معظمهم في وسط المتوسط، بحسب أرقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.