لو عايز تمنع زيادة الوزن.. 4 أكلات تناولها بعد ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة ليست هى المسؤل الوحيد عن منع زيادة الوزن والحصول على قوام ممشوق، لكن يأتى بعدها تناول الوجبات التى تساعد على حرق الدهون والسعى على عدم عودتها مرة أخرى.

وحسب موقع " cookinglight" فإن ممارسة الرياضة تجبر الجسم على حرق الدهون مما يجعل الأفراد تشعر بالجوع سريعاً، ويكون الحل الأمثل تناول وجبات خفيفة بعد الرياضة، ولكن يجب أن تكون خالية من الكربوهيدات وغنية بالبروتين حتى تساعد على منع زيادة الوزن.

4 أكلات لمنع زيادة الوزن بعد ممارسة الرياضة حسب الدكتور " كايل بافنباك" أستاذ التغذية بولاية "أوريجون الشريقة"

1- تناول ثمرة فاكهة والأفضل تكون موز أو تفاح

2- تناول بار من الشوفان المحلى بالعسل والفواكة المجففة يمنح الجسم قوة ونشاط

3- العصائر الطبيعية هى الأنسب للرياضين لأنها تمنح الجسم الأملاح التى فقدها أثناء التعرق

4- تناول طبق من السلطة الخضراء مع 150 جراما من اللحوم خالية الدهن أو اللحوم البيضاء

ويجب ألا نغفل تناول الماء قبل الرياضة وأثناء ممارسة الرياضة وأيضاً بعدها، لأن الجسم الذى يحصل على جرعة كبيرة من الترطيب يكون أكثر مرونة وقدرة على فقدان الدهون من غيره.