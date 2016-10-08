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نيجيريا: مصادرة 800 ألف دولار في حملة ضد قضاة كبار

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نيجيريا: مصادرة 800 ألف دولار في حملة ضد قضاة كبار نيجيريا: مصادرة 800 ألف دولار في حملة ضد قضاة كبار

الرئيس النيجيري محمد بخاري – أرشيفية

قالت الإدارة المعنية بأجهزة الدولة في نيجيريا يوم السبت إن وكالة الأمن النيجيرية صادرت مبالغ مالية بعملات مختلفة يصل إجماليها إلى 800 ألف دولار أمريكي خلال حملات استهدفت عددا من كبار القضاة في الدولة في تحقيقات فساد.

وبحسب رويترز أضافت الإدارة في بيان إن الوكالة نفذت عمليات دقيقة على مقرات القضاة خلال الأيام الماضية دون تحديد تلك المقرات أو عدد القضاة الذين جرى استهدافهم. لكنها قالت إن القضاة يعملون بمحاكم عليا ومحاكم استئناف.

وأوضحت الإدارة أن مداهماتها نفذت بهدف التحقيق في مزاعم بالفساد ضد هؤلاء القضاة.

وقالت في البيان “كنا نراقب نمط الحياة المترف والباذخ لبعض القضاء وكذلك شكاوى من المواطنين (تتعلق) بالحصول على أحكام .. على أساس المال المدفوع.”

وأضافت أن وكالة الأمن اكتشفت “أموالا من عملات .. محلية وأجنبية وعقارات بقيمة ملايين من النايرا ووثائق تؤكد ارتكاب هؤلاء القضاة لأفعال آثمة.”

وقالت الإدارة إنه يجري الإعداد لتوجيه اتهامات جنائية لهؤلاء القضاة.

 

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