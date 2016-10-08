محافظ الدقهلية يقررغلق مستشفى ببلقاس ويحيل المسئولين للنيابة العامة

أصدر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، قرارا اليوم السبت، بغلق مستشفى الشامي ببلقاس لوجود مخالفات جسيمة بها، وإحالة المسئولين للنيابة العامة، ومنح مهلة 3 أشهر لمستشفى الهلالي بذات المدينة، في إطار استعراض نتائج التقرير الميداني لمديرية الصحة بالدقهلية التي قامت به الأربعاء الماضي، وتبين منه وجود عدد من المخالفات التي ترقى إلى مستوى الجريمة تمثلت في وجود غسالة ملابس داخل المستشفي، وحوض غسيل به أسماك تعد للتظيف، ووجود رواكد، وبقاايا دواء مفتوح بغرفة العمليات، وسرنجات مستعملة وعبوات بيتادين جراحي غير نظيفة وانبعاث روائح كريهة بجميع أرجاء المستشفى.

وأوضح التقرير، وجود إبر جراحية متعددة الاستخدام يعلوها الصدأ، واستخدام غرفة مدير المستشفى كعيادة خاصة ووجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وكذلك عدم حصول معمل المستشفى على ترخيص، ووجود علب أدوية متعفنة بالإضافة إلى وجود كيماويات بالمعمل، وأخرى لاختبار فيروس سي منتهية الصلاحية منذ أعوام وأنابيب بها بقايا عينات دم ونفايات خطرة داخل سلة بالمعمل بدون أكياس نفايات.

كما تبين من التقرير عدم وجود ترخيص تداول للنفايات وأكياس للحاويات التي تحتوى على نفايات خطرة، وعدم وجود ملف للحماية المدنية، وعدم وجود وسائل الوقاية من مخاطر الحريق، كذلك لا يوجد ترخيص لصيدلية أو معمل بالمنشأة فضلا عن وجود عيادة أسنان غير مرخصة وعدم وجود طاقم أطباء أو تمريض لاستقبال الحالات ولا توجد سوى عاملة واحدة.

وأشار التقرير إلى تدني مستوى النظافة بشكل عام في مختلف الأقسام بالمستشفى مما يجعلها غير صالحة لتقديم خدمة طبية، وبناء عليه قرر محافظ الدقهلية إصدار أمر بإغلاقها ومنح مستشفى الهلالي مهلة ثلاثة أشهر لتلافي السلبيات واستكمال كافة التجهيزات والإجراءات المطلوبة.

وأكد المحافظ أن الصحة هي تاج المواطنين وأنه لا تهاون مع من يتاجر بأرواح وسلامة المواطنين ولا وجود لفاسد أو مهمل أو متقاعس، مشددا على استمرار حملات الرقابة الصحية على كافة المنشآت الحكومية والخاصة لضمان حسن تقديم الخدمة.