محافظ اﻹسكندرية يستعرض المشروعات المقترحة لتطوير منظومة النقل والمرور باﻹسكندرية

عقد اللواء رضا فرحات محافظ اﻹسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا لدراسة المشروعات التنموية المقترحة لتطوير منظومة النقل والمرور باﻹسكندرية، وذلك في إطار وضع خطة شاملة لأعمال تخطيط النقل والمرور والمواصلات بنطاق المحافظة.

أكد فرحات أن الإسكندرية تسير في اتجاه تطوير بعض المناطق وتخطيطها لتمثل إضافات جديدة لها، وكذا تحسين الحركة المرورية في أنحائها للحد من ظاهرة التكدس والاختناق المروري،

مع اﻷخذ في الاعتبار كل ما يستلزم ذلك من دراسات علمية وفنية واستشارات على مستوى عال، ودراستها في وقت وجيز، مؤكدا علي أن هدفنا هو شعور المواطن بمدي دور واهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات.

هذا وقرر المحافظ عقد اجتماع موسع يوم السبت المقبل بمشاركة عدد كبير من المتخصصين فى هذا المجال للوصول إلى التصور والحلول المناسبة والجذرية لحل الأزمة المرورية.

وخلال الاجتماع تم عرض المشروعات المقترحة لتطوير منظومة النقل والمرور باﻹسكندرية واستعراض الدراسات الفنية والتصميمية لها، كما تم اقتراح تنفيذ كباري وأنفاق في عدة محاور بالإسكندرية لحل الاختناق المروري، وكذا النظر في إعادة مراجعة و تخطيط المشروعات الخاصة بالنقل و المرور بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين وحل مشكلة التكدس.

جاء ذلك بحضور اللواء / محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدير إدارة مرور الإسكندرية، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، ووكيل الوزارة مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والبحوث بإدارة مرور الاسكندرية أ.د/ هشام سعودي استاذ العمارة والتخطيط كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية