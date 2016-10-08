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فيتو أمريكي فرنسي بريطاني ضد مشروع قرار روسي حول حلب لدى مجلس الأمن

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فيتو أمريكي فرنسي بريطاني ضد مشروع قرار روسي حول حلب لدى مجلس الأمن فيتو أمريكي فرنسي بريطاني ضد مشروع قرار روسي حول حلب لدى مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي – أرشيفية

استخدمت كل من الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا حق النقض ضد مشروع القرار الروسي  الذي تقدمت به لمجلس الأمن حول حلب.

وكانت روسيا قد استخدمت الحق ذاته قبل قليل لمنع تمرير مشروع قرار تقدمت به كل من فرسنا وإسبانيا حول ما يحدث في حلب.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يحارب الإرهاب وإنما يغذيه، مشيرا إلى أن النظام يسعى لاستسلام المعارضة وهذا سيؤدي لتطهير عرقي إن حصل.

وأكد إيرولت خلال كلمة نقلها مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن أن النظام السوري يهدف لتدمير حلب و داريا و حماه، ويستخدم التدمير الممنهج للمدن السورية.

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