مصر أمام مجلس الأمن: يجب وضع حد للمطامع التي تكلف السوريين أرواحهم

حث مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان على وضع حد للمطامع التي تكلف السوريين أرواحهم.

وأكد رمضان خلال كلمته في جلسة تصويت مجلس الأمن حول مشروعي قرار صادر من روسيا وفرنسا أن مصر على استعداد للعمل مع مجموعة الدعم الدولية سواء على مستوى الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين.

وصوتت مصر لصالح مشروعي القرار الذي تقدمت به فرنسا وروسيا كل منهما على حدى حول الوضع في حلب، والذين واجها الفشل حيث استخدمت روسيا حق الفيتو ضد المشروع الفرنسي، فيما استخدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الفيتو ضد المشروع الروسي.